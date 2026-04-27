Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які наслідки атак на НПЗ у Ярославлі та Туапсе?
За оновленими даними, після атаки 26 квітня на НПЗ у Ярославлі підтверджено ураження установки вакуумної перегонки нафти – одного з ключових елементів виробничого процесу.
Також встановлено наслідки удару по Туапсинському нафтопереробному заводу, який відбувся 20 квітня. Знищено 24 резервуари, ще чотири отримали пошкодження.
Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зауважив 24 Каналу, що через війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки, високі ціни на нафту для росіян відкрилося вікно можливостей, але Україна цьому перешкоджає. Окупанти залучили резервну трубу в Туапсе, але Україна і цьому завадила.
Що відомо про атаку на НПЗ у Туапсе?
Вночі 20 квітня українські БпЛА вгатили по НПЗ в Туапсе. Удар по нафтопереробному заводу стався, коли пожежу після попередньої ще не ліквідували. Було влучання у резервуарний парк.
НПЗ у Туапсе зупинив роботу на невизначений строк. Офіційно про це не говорили, але так стверджують джерела Reuters.
Після удару місцеві стали скаржитися на погіршення погодних умов – з неба йшов дощ із нафти.
Дим від пожежі в Туапсе поширився на відстань понад 300 кілометрів до міста Ставрополь.