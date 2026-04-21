Про це пише "Радіо Свобода". Там підкреслили, що резервуари досі горять.
Цікаво Де розташоване російське місто Туапсе, в якому не вщухають пожежі: показуємо на карті
Чому важливо, куди пішов дим із Туапсе?
По прямій відстань між Туапсе та Ставрополем близько 246 кілометрів, насправді ж – близько 300 кілометрів. Обидва міста розташовані на півдні Росії.
Дим із Туапсе пішов у Ставрополь: дивіться супутникові знімки
Українські дрони двічі за тиждень ударили по НПЗ та чорноморському порту Туапсе у Краснодарському краї. Дим від резервуарів з нафтою розтягнувся на понад 300 кілометрів і дійшов до Ставрополя. Чорноморському узбережжю від Сочі до Ялти загрожує екологічна катастрофа,
– інформують ЗМІ.
Показуємо Туапсе та Ставрополь на карті Росії / Скриншот 24 Каналу
Це означає, що дим пішов в іншу область. Адже Туапсе – місто в Краснодарському краї, а Ставрополь – центр однойменного Ставропольського краю. Якщо Туапсе на чорноморському узбережжі, то Ставрополь належить швидше до Північного Кавказу.
Дим від пожежі в Туапсе дістався Ставрополя / Супутниковий знімок, поширений телеграм-каналом "Крымский ветер"
Резервуари в Туапсе досі горять / Фото поширило "Радіо Свобода"
"Туапсе, ти просто вогонь! Не знали, що на Кубані є активні вулкани? А виявляється, є! І вони прокидаються від візиту дронів 1 Окремого центру СБС (14 полку)", – іронізують українські військові.
Пожежа в Туапсе: дивіться відео
Коротко про удари по Туапсе
Сили оборони цікавлять передусім Туапсинський НПЗ і порт. Обидва об'єкти входять у структуру Роснафти. Слід сказати, що Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод на березі Чорного моря.
За останній час Україна била по Туапсе кілька разів – 16 і 20 квітня. Дим від пожеж було видно з космосу. Першу гасили з 16 по 19 квітня.
Оскільки пожежа ще триває, то говорити про результати атак і збитки Росії зарано. Але вже відомо, що в Чорному морі з'явилася велика нафтова пляма, а в місті пройшов "нафтовий дощ".
Сам НПЗ у Туапсе зупинив роботу на невизначений термін. Офіційно про це не говорили, але так стверджують джерела Reuters.