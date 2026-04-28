Об этом сообщает российское пропагандистское издание. "РИА Новости".

Как Путин прокомментировал ситуацию в Туапсе?

На совещании по обеспечению безопасности на выборах в России Владимир Путин сообщил о докладе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондартьева, который уверил власть в стабильной ситуации в Туапсе.

Губернатор Краснодарского края доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, а люди справляются с этими вызовами, с которыми им приходится сталкиваться,

– цитируют Путина российские СМИ.

В то же время российский диктатор признал, что удары по подобным объектам, вероятно, могут повлечь за собой серьезные последствия для экологии. Местный НПЗ он назвал гражданской инфраструктурой, пожаловавшись на увеличение атак.

"Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример– это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут повлечь за собой и экологические последствия",– заявил он.