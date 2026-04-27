В частности, эти удары по Туапсе имеют влияние на Москву. Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что происходит в российской столице.

Как атаки на Туапсе повлияли на Москву?

Иван Тимочко отметил, что прежде всего в Туапсе был крупный экономический порт, где располагалось имущество и собственность многих российских олигархов, скрытых торговых корпораций. Также там проводилась серьезная контрабанда, торговля. Поэтому это влияет на финансовые возможности московских элит.

Также это разжигает внутренний конфликт и ненависть между жителями других российских регионов. В частности, и Москвы, которой обычно безразлично, что происходит вглубь России.

Это довольно серьезное влияние на внутреннюю дестабилизацию России. Это демонстрация того, что Москва не становится центром, на уровень выше других. Кажется, что ты теряешь связи с другими россиянами. Ты становишься для них объектом ненависти, зависти и враждебности, а не объектом, на который надо равняться,

– объяснил военный обозреватель.

Кроме того, взрывы в Туапсе демонстрируют, что Путин не может или не хочет помогать регионам, которые он использует для войны против Украины. А такие тренировки на менее защищенных объектах дают возможность в перспективе работать по Москве.

Когда другие российские области видят, что Москва очень хорошо прикрыта, а они хуже, то могут требовать, чтобы и им предоставили какую-то часть московского ПВО. Для показательности Кремль будет вынужден что-то перебросить. Поэтому пусть не на большое количество единиц, но противовоздушная оборона Москвы уменьшится.

В Москву прилетали беспилотники. Большое количество военно-промышленных объектов вокруг Москвы и Подмосковья были и есть объектами поражений. Но она расположена на болотах, а не на морях. Поэтому портовых объектов нет. Если кто-то хочет "вау-эффекта", то его точно не будет,

– подчеркнул эксперт.

Даже когда прилетало по московским военным объектам, информации о результатах поражений почти не было. Потому что российские власти стараются это максимально скрывать. Украине нужно будет привлечь много ресурсов. Однако наше государство не может просто тратить средства поражения. Нужен реальный результат и огромные потери врага.

"Поэтому если будет найден такой ресурс, если сможем себе позволить в таких огромных объемах запускать системы поражений, чтобы вражеская система противовоздушной обороны не давала результата, то это будет сделано. Москва – это не следующий этап. Это один из этапов уничтожения военной мощи противника", – подчеркнул Тимочко.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне сталкиваются с дефицитом ракет для противодействия украинским дронам и средствам поражения. Ведь системные атаки Украины на вражеские производственные объекты дополнительно снижают способности противовоздушной обороны России.

Украина ударила по Туапсе 20 апреля: что известно?

Ночью 20 апреля украинские беспилотники ударили по НПЗ в Туапсе. Новый удар по нефтеперерабатывающему заводу наносили, когда пожар после предыдущего еще не потушили. Попадание в резервуарный парк привело к пожару на территории объекта.

После атаки местные жаловались из-за ухудшения погодных условий. Они жаловались, что с неба падает нефтяной дождь. Капли нефти и загрязненный воздух свидетельствуют о серьезных экологических последствиях от пожара на НПЗ, который не утихал даже 21 апреля.

Известно, что НПЗ в Туапсе остановил работу на "неопределенный срок". Это произошло в результате атак украинских дронов 16 и 20 апреля, которые нанесли значительные разрушения транспортной инфраструктуре порта. Также вспыхнули хранилища нефтепродуктов. Поэтому загрузка нефтепродуктов стала невозможной.