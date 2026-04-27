Об этом пишут аналитики ISW.
Смотрите также На одном из направлений позиции Украины и России расположены вперемешку: обзор фронта от ISW
Что способствует ударам по России?
Аналитики считают, что украинские войска будут продолжать наносить удары по глубокому тылу России.
Выгодной является и перегруженность российских средств ПВО.
Кампания также поддерживается увеличением производства беспилотников в Украине.
Важно. Аналитики ISW обнаружили геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли не менее 10 ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре по всей России за последние две недели. Понесут потери россияне и на оккупированных территориях.
Всего с марта 2026 года Украина постоянно увеличивает дальность, объем и интенсивность дальнобойных ударов по России и оккупированных территориях.
Напомним, что недавно был нанесен удар по Челябинску. 25 апреля украинские дроны преодолели расстояние более 1800 километров.
Что известно о последних атаках на врага?
В ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, был зафиксирован пожар на объекте.
Этот завод имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо.
OSINT-аналитики предположили, что украинские войска могли нанести удар по установке ЭЛОУ-АТ-4 – ключевому агрегату для первичной переработки сырья.
СБУ также сообщила, что в ночь на 26 апреля нанесла удары по российской военно-морской базе и аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севастополе. Были повреждены большие десантные корабли Черноморского флота типа "Ямал Ропучая" проекта 775 и "Фильченков Тапир" проекта 1171, а также разведывательный корабль "Иван Хурс" и "Юрий Иванов". Под прицелом оказался учебный центр "Лукомка", штаб радиотехнической разведки войск ПВО России, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мис-М1", самолет-перехватчик МиГ-31, отдел технического обслуживания аэродрома "Бельбек".
Губернатор-оккупант Развожаев подтвердил удары и заявил, что это была одна из крупнейших ударных кампаний по Севастополю. Утверждается, что было запущено не менее 71 беспилотник в течение ночи.
Другие проблемы врага
Главком Александр Сырский сообщил, что россияне сталкиваются с дефицитом ракет для противодействия украинским беспилотным системам. Силы обороны используют инновационные решения для нанесения потерь противнику.
Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что война переходит на новый этап – становится решающей автономность. Украина имеет наработки, которые изменят подход к ударам по российским целям. К тому же глава Кирилл Буданов анонсировал, что Украина готовит технологический сюрприз для врага на фронте.