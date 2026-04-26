Об этом информирует Служба безопасности Украины.
Что поразило СБУ?
В СБУ сообщили, что ударили беспилотниками по трем военным кораблям, истребителю и объектам противовоздушной обороны врага.
Так, 25 апреля было поражено:
- Большой десантный корабль "Ямал" и "Фильченков",
- корабль-разведчик "Иван Хурс",
- учебный центр Черноморского флота России "Лукомка",
- штаб радиотехнической разведки сил ПВО,
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1",
- самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек",
- технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".
Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что бойцы систематически ослабляют военные возможности врага. В частности, лишают россиян возможности контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки.
Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства,
– заверил Евгений Хмара.