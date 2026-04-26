Об этом сообщает российская служба ВВС со ссылкой на заявление губернатора региона Георгия Филимонова.
Какие последствия атаки по "Аммиак-3"?
По словам главы региона, возгорания после удара не произошло. В то же время пять человек получили химические ожоги – всех госпитализировали.
Параллельно ночью дроны атаковали и Тамбовскую область, пишет Astra. По сообщениям российских мониторинговых ресурсов, беспилотники долетели до Мичуринска.
В сети появились фото, вероятно, одного из мест попадания, однако официальной информации о цели удара пока нет.
Место, вероятного удара дрона
Где еще было громко?
В Ярославле ночью 26 апреля прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Дроны пришли на Ярославский НПЗ. Там после атаки возник пожар.
Впоследствии Силы специальных операций ВСУ и Генштаб подтвердили удар. Степень нанесенного ущерба уточняют. Ярославский НПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России.
Дроны массированно атаковали несколько российских регионов. В частности, в Крыму под ударом оказался Севастополь и несколько ТЭЦ.
Неспокойно было и в Белгородской области. Там загорелся балкон на одном из домов и было атаковано предприятие.