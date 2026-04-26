Удары по Ярославлю произошли примерно в 0:40. Местные сообщают о по меньшей мере 15 взрывах, пишет пропагандистский ресурс Shot.

Что еще известно об атаке по Ярославлю?

По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки. Кроме того, от мощных "бахов" (уже не "хлопки", – 24 Канал) в окнах домов дрожат стекла, а в автомобилях срабатывает сигнализация.

Пропагандисты убеждают, что работает ПВО. Вроде бы уже сбито несколько целей. В то же время российские мониторинговые ресурсы заявляют о прилетах. Также они сообщают, что атака продолжается.

Ранее на Ярославлем и областью объявили так называемую "беспилотную опасность". Более того, из-за угрозы дронов аэропорт в областном центре пришлось закрыть. Там введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Какие последствия удара?

По данным украинского мониторингового ресурса Exilenova+, дроны посетили Ярославский НПЗ. Там после атаки возник пожар.



Добавим, что Ярославский НПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Кроме того, он входит в 5 крупнейших НПЗ России по объемам первичной переработки. Полное название предприятия – "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", или "Славнефть-ЯНОС".

Добавим, что его дроны атакуют уже не впервые. Последние удары произошли в ночь на 28 марта. Там также в результате возник пожар.

Справка! Мощность Ярославского НПЗ достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, что является критически важным для логистики российской армии.