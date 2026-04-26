Удари по Ярославлю сталися приблизно в 0:40. Місцеві повідомляють про щонайменше 15 вибухів, пише пропагандистський ресурс Shot.

Що ще відомо про атаку по Ярославлю?

За словами очевидців, у небі видно яскраві спалахи. Крім того, від потужних "бахів" (уже не "хлопки", – 24 Канал) у вікнах будинків тремтять шибки, а в автомобілях спрацьовує сигналізація.

Звуки вибухів і сирени над Ярославлем: дивіться відео

Пропагандисти переконують, що працює ППО. Начебто вже збито кілька цілей. Водночас російські моніторингові ресурси заявляють про прильоти. Також вони повідомляють, що атака триває.

Раніше на Ярославлем і областю оголосили так звану "безпілотну небезпеку". Ба більше, через загрозу дронів аеропорт в обласному центрі довелося закрити. Там запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Дивіться відео, як БпЛА спокійно собі пролетів над Ярославлем (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

Які наслідки удару?

За даними українського моніторингового ресурсу Exilenova+, дрони завітали до Ярославського НПЗ. Там після атаки виникла пожежа.



Наслідки ударів по Ярославському НПЗ / Фото Exilenova+

Додамо, що Ярославський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод півночі Росії. Крім того, він входить до 5 найбільших НПЗ Росії за обсягами первинної переробки. Повна назва підприємства – "Славнєфть-Ярославнєфтєоргсинтез", або "Славнефть-ЯНОС".

Сильна пожежа на Ярославському НПЗ після дронової атаки: дивіться відео

Додамо, що його дрони атакують уже не вперше. Останні удари відбулися у ніч проти 28 березня. Там також у результаті виникла пожежа.

Довідка! Потужність Ярославського НПЗ сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне паливо та реактивне пальне, що є критично важливим для логістики російської армії.