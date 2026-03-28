Паралельно уражено низку інших військових та логістичних об’єктів противника на різних фронтах. Про це повідомляє Генштаб.

Дивіться також Експорт нафти та газу Росії неможливий: експерти розібрали атаку ЗСУ на Ленінградську область

Що відомо про удар по НПЗ Росії?

В ніч на 28 березня Сили оборони України завдали потужного удару по стратегічно важливому нафтопереробному заводу "Ярославський" у Ярославській області Росії. За даними українського командування, влучання спричинили займання на території підприємства.

Ярославський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Потужність заводу сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне паливо та реактивне пальне, що є критично важливим для логістики російської армії. Ураження заводу суттєво знижує воєнно-економічний потенціал агресора, хоча точний розмір збитків наразі уточнюється.

Крім Ярославського НПЗ, українські військові успішно уразили низку інших стратегічних об’єктів: склади пально-мастильних матеріалів поблизу Донецька, боєприпаси в районі Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ у Прохорівці на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БпЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки на Херсонщині.

Також зафіксовано ураження району зосередження живої сили на Дніпропетровщині, складу матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я в окупованому Криму та складу пально-мастильних матеріалів поблизу Унечі в Брянській області.

У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на території нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтовому терміналі "Транснєфть-порт Приморськ".

Командування Сил оборони України наголошує, що подібні удари спрямовані на системне послаблення наступальних можливостей та зниження бойового потенціалу російського агресора.

Атаки по російським НПЗ: останні новини