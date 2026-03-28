Паралельно уражено низку інших військових та логістичних об’єктів противника на різних фронтах. Про це повідомляє Генштаб.
Що відомо про удар по НПЗ Росії?
В ніч на 28 березня Сили оборони України завдали потужного удару по стратегічно важливому нафтопереробному заводу "Ярославський" у Ярославській області Росії. За даними українського командування, влучання спричинили займання на території підприємства.
Ярославський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Потужність заводу сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне паливо та реактивне пальне, що є критично важливим для логістики російської армії. Ураження заводу суттєво знижує воєнно-економічний потенціал агресора, хоча точний розмір збитків наразі уточнюється.
Крім Ярославського НПЗ, українські військові успішно уразили низку інших стратегічних об’єктів: склади пально-мастильних матеріалів поблизу Донецька, боєприпаси в районі Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ у Прохорівці на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БпЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки на Херсонщині.
Також зафіксовано ураження району зосередження живої сили на Дніпропетровщині, складу матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я в окупованому Криму та складу пально-мастильних матеріалів поблизу Унечі в Брянській області.
У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на території нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтовому терміналі "Транснєфть-порт Приморськ".
Командування Сил оборони України наголошує, що подібні удари спрямовані на системне послаблення наступальних можливостей та зниження бойового потенціалу російського агресора.
Атаки по російським НПЗ: останні новини
Сили оборони завдали удару по НПЗ біля Санкт-Петербурга й вивели з ладу його потужності. Внаслідок атаки постраждали установки ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6. Також було пошкоджено виробництво нафтових бітумів, а також устаткування для гідроочищення та газофракціювання.
У Вологодській області дрони атакували хімзавод "Апатит", внаслідок чого спалахнула пожежа в промисловій зоні. Очільник області повідомив про 8 прильотів.
Також внаслідок дронової атаки по одному з найбільших в Росії Киришському НПЗ, горіли установки первинної переробки нафти.