Об этом Кирилл Буданов рассказал на Киевском форуме по безопасности 23 апреля.
Что анонсировал Буданов?
Кирилл Буданов рассказал, что обе стороны достигли определенного максимума в использовании имеющихся технологий управления.
Поэтому следующий этап – полная интеграция искусственного интеллекта.
Буданов отметил, что Украине нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать.
Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага,
– сказал он.
К слову, о достижениях и планах Минобороны по использованию искусственного интеллекта для победы Украины, рассказал Михаил Федоров 24 Каналу. Он рассказал, что искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи – как тактические, так и стратегические.
Глава ОП заметил, что со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Поэтому, чтобы достичь успеха на переговорах, нужно быть сильными на поле боя и объединенными в тылу.
Наши красные линии остаются неизменными: мы не признаем никаких территориальных потерь и не собираемся торговать собственной землей. Любой компромисс должен удовлетворять прежде всего интересы Украины,
– подчеркнул Буданов.
Последние заявления Буданова
Недавно Кирилл Буданов рассказал, что систематические атаки на нефтяную инфраструктуру России приводят к серьезным репутационным потерям для нее. Сорванные контракты и потеря доверия импортеров могут иметь долгосрочный негативный эффект для россиян как надежного поставщика.
Говорил он и о мобилизации в Украине. По словам Буданова, ее невозможно избежать из-за войны, но надо сделать ее более человечной. Глава ОП добавил, что в Украине есть "миллионы уклонистов", но все желающие уже давно на фронте.