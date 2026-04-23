Об этом Кирилл Буданов рассказал на Киевском форуме по безопасности 23 апреля.

Смотрите также Конференция по безопасности в Киеве была плодотворной: какие прогнозы относительно войны дали военные

Что анонсировал Буданов?

Кирилл Буданов рассказал, что обе стороны достигли определенного максимума в использовании имеющихся технологий управления.

Поэтому следующий этап – полная интеграция искусственного интеллекта.

Буданов отметил, что Украине нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать.

Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага,

– сказал он.

К слову, о достижениях и планах Минобороны по использованию искусственного интеллекта для победы Украины, рассказал Михаил Федоров 24 Каналу. Он рассказал, что искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи – как тактические, так и стратегические.

Глава ОП заметил, что со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Поэтому, чтобы достичь успеха на переговорах, нужно быть сильными на поле боя и объединенными в тылу.

Наши красные линии остаются неизменными: мы не признаем никаких территориальных потерь и не собираемся торговать собственной землей. Любой компромисс должен удовлетворять прежде всего интересы Украины,

– подчеркнул Буданов.

