В Украине стремительно формируется новый рынок оборонных технологий на базе искусственного интеллекта. Более 200 компаний уже разрабатывают и производят дроны с использованием ИИ, на платформе Brave1 зарегистрировано более 300 разработок, а более 70 систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения уже активно применяются военными на передовой.

Недавно Министерство обороны запустило Defense AI Center "A1", который должен стать частью фундаментальной экосистемы военных технологий. Отмечается, что Украина строит data-driven армию нового образца, где данные, прогнозирования, моделирования и автономные системы должны обеспечить преимущество над врагом и ускорить цикл инноваций – от идеи до реального применения.

Искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи на фронте – от автономного наведения дронов и детекции целей до работы в наземных роботизированных комплексах и системе "Дельта". В то же время Brave1 финансирует специализированные ИИ-гранты, запускает Dataroom и развивает сотрудничество с партнерами, чтобы тренировать модели на реальных боевых данных и создавать решения, которые спасают жизни на фронте.

О достижениях и планах Минобороны во главе с Михаилом Федоровым по использованию искусственного интеллекта для победы Украины – читайте в материале 24 Канала.

Рынок ИИ в Украине: сотни разработок и уже десятки решений на фронте

В Украине стремительно формируется рынок оборонных технологий на базе искусственного интеллекта. Сейчас более 200 компаний занимаются разработкой и производством дронов с использованием ИИ, что свидетельствует о масштабировании индустрии даже в условиях полномасштабной войны.

Параллельно на платформе Brave1 уже зарегистрировано более 300 разработок, а более 70 систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения активно применяются военными непосредственно на передовой.



В самой экосистеме отмечают, что имеют целостное видение ситуации: команда работает как с производителями, так и с конечными пользователями, что позволяет глубоко понимать реальные потребности фронта и актуальные возможности украинской оборонной индустрии.

Defense AI Center "A1": ставка на data-driven армию и скорость инноваций

В министерстве обороны делают ставку на быструю разработку решений для поля боя, которые должны обеспечить технологическое преимущество над врагом. Основным фокусом Defense AI Center "A1" определено создание эффективных инструментов, позволяющих оперативно реагировать на вызовы войны и сокращать путь от идеи до практического применения.

Михаил Федоров Министр обороны Украины В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций – от идеи до реального применения. Чтобы побеждать врага в каждом технологическом цикле, мы строим фундаментальную экосистему при Министерстве обороны – систему центров компетенций военных технологий по ключевым направлениям войны – Middle Strike, Deep Strike, НРК, артиллерия и другие. Их задача – 24/7 анализировать реальное поле боя, изучать вражеские технологии и мгновенно определять наши следующие шаги. Первым таким центром стал Defense AI Center "A1". Задача центра – создать решение для поля боя и оптимизации внутренних процессов внутри армии и военно-промышленного комплекса. Именно эти решения превратят Силы обороны Украины в data-driven армию нового поколения.

Ключевым направлением являются решения, которые дают реальное преимущество на поле боя. Речь идет о системах для работы с данными и программном обеспечении для автономности систем на фронте. Украина строит data-driven армию нового образца, где именно данные становятся основой для преимущества на поле боя и усиления внутренних процессов. В центре развивают системы сбора больших массивов информации, а также инструменты прогнозирования и моделирования.



Важно! Предполагается, что искусственный интеллект будет превращать данные с поля боя на инсайты – предвидеть действия противника и помогать формировать сценарии, которые позволят опережать врага в скорости и точности поражений.

Что касается автономных систем, то речь идет об ИИ-решениях для дронов и роботизированных платформ, способных выполнять задачи без GPS и в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

Второй фокус центра – внутренняя трансформация армии через автоматизацию бюрократии. В Минобороны работают над созданием агентов, которые автоматизируют процессы закупок, финансового аудита, управления персоналом и другие административные функции.

Третье направление предусматривает ускорение инноваций в оборонно-промышленном комплексе. Искусственный интеллект должен помогать улучшать эффективность украинского оружия – от ракет до химической промышленности. Центр должен объединить инженеров, военных, украинские компании, ученых и международных партнеров вокруг оборонного ИИ, чтобы сформировать единую экосистему AI-инноваций.

В целом речь идет о построении полноценной инфраструктуры искусственного интеллекта в армии – с фокусом на безопасность, быстрое тестирование решений в подразделениях и их дальнейшее масштабирование на уровне всей армии.

Как искусственный интеллект уже работает на фронте?

Искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи на разных уровнях – от тактического до стратегического. Речь идет не об экспериментах, а о решениях, которые прямо сейчас применяются на передовой и влияют на эффективность подразделений.

Михаил Федоров Министр обороны Украины Сегодня технологическое преимущество является критически важным условием в войне. Мы должны быть быстрее врага на каждом этапе. Президент Украины поставил задачу победить врага в трех доменах: в небе, на земле и в экономике. Искусственный интеллект станет драйвером технологический решений, которые помогут достичь цели. ИИ дает нам два фундаментальных преимущества: мгновенный анализ огромных массивов данных и принятие решений в реальном времени.

Одним из ключевых направлений является автономное наведение дронов: после фиксации цели беспилотник может самостоятельно нанести удар. Дроны с оптической навигацией способны достигать целей без использования GPS, что позволяет им выполнять миссии даже под воздействием российских средств РЭБ.



Также активно применяется компьютерное зрение для детекции целей. Системы способны обнаруживать замаскированную технику и живую силу противника в сложных условиях, которые часто остаются незаметными для человека. Это позволяет подсвечивать угрозы для пилотов и артиллерии и повышает эффективность действий пехоты, уменьшая риски для личного состава.

Еще одно направление – автономные огневые точки. Речь идет о статических турели и наземных роботизированных платформам с ИИ, которые могут самостоятельно удерживать позиции и определять цели. Такие решения позволяют сдерживать противника с минимальным привлечением людей.

На фронте уже применяются наземные роботизированные комплексы с элементами ИИ, которые выполняют широкий спектр задач – от огневой поддержки до перехвата и уничтожения воздушных целей, в частности дронов типа Shahed.

В стратегическом измерении ИИ интегрируется в систему "Дельта", где используется для анализа больших массивов данных, выявления закономерностей и прогнозирования действий противника. Общая цель – достичь ситуации, когда 100% дронов на передовой будут оснащены машинным зрением и искусственным интеллектом.

Гранты на ИИ: ставка на перехватчики и анализ данных поля боя

В Brave1 делают отдельную ставку на финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта через специализированные грантовые программы. В рамках таких конкурсов уже направлено более 2 млн долларов на исследования и разработки, с фокусом на практические решения для фронта.

Обратите внимание! Среди ключевых приоритетов – модули наведения для дронов-перехватчиков. Параллельно поддерживается широкий спектр направлений: анализ данных поля боя, в частности фото и видео с беспилотников, разработка ударных БПЛА с компьютерным зрением и нейронными сетями для автономного обнаружения и поражения целей.

Также говорится о создании автономных модулей наведения, модульных тепловизионных системах для перехватчиков, ИИ-решениях для обнаружения, перехвата и нейтрализации вражеских БПЛА, а также средах моделирования для обучения и тестирования автономных боевых систем. Отдельным направлением является развитие технологий координации роев дронов.



В рамках программы уже определены первые победители: 11 компаний получили финансирование на разработку 13 различных продуктов. В то же время в Brave1 анонсируют новый конкурс в сфере ИИ, который пока не раскрывают, но подчеркивают, что речь идет о решениях, способных усилить технологическое преимущество Украины.

ИИ в наземных роботизированных комплексах: от турелей до перехвата "Шахедов"

Наземные роботизированные комплексы с элементами искусственного интеллекта уже активно применяются на передовой и охватывают широкий спектр задач – от огневой поддержки подразделений до уничтожения воздушных целей, в частности дронов-камикадзе типа "Шахед". В этом направлении наблюдается отдельная волна внедрения ИИ на поле боя.

Одним из наиболее показательных примеров являются турельные системы, разработанные участниками Brave1. Большинство современных украинских боевых модулей, которые используют Силы безопасности и обороны, уже оснащены встроенным искусственным интеллектом. Он обеспечивает автоматическое обнаружение целей, их сопровождение, точное наведение и поражение.

Интересно! Такие системы уже выполняют задачи по обнаружению огневых точек, отвлечение внимания противника, а также поражение живой силы и техники – как бронированной, так и небронированной. Отдельным направлением являются антишахедные решения.

Среди примеров – система Sky Sentinel, которая является высокоточной роботизированной платформой с алгоритмами самонаведения. Она самостоятельно распознает воздушные цели, сопровождает их и поражает, а также уже кодифицирована по стандартам НАТО. По имеющейся информации, такие турели уже имеют подтвержденные случаи сбивания "шахедов".

В Минобороны отмечают, что продолжают развивать новые сценарии применения ИИ в НРК, рассматривая это направление как одно из наиболее перспективных для дальнейшего усиления возможностей на поле боя.

Brave1 Dataroom: как ИИ учат работать в реальных условиях войны

Платформа Brave1 Dataroom, созданная в сотрудничестве с Palantir, стала средой для разработки технологий обнаружения и перехвата беспилотников с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Приоритетом определено противодействие "шахедам" и другим типам вражеских БПЛА.

В рамках платформы разработчикам предоставляют доступ к наборам данных с различными типами целей, собранных в широком спектре условий – при разной погоде, в разное время суток и с использованием различных сенсоров, включая визуальные и тепловизионные системы. Это позволяет обучать модели на максимально приближенных к реальности сценариях.

Обратите внимание! В Brave1 подчеркивают, что научить ИИ работать в идеальных условиях относительно просто, однако ключевым вызовом является его эффективность в сложных ситуациях – ночью, при плохой видимости или в условиях переменных факторов. Именно такие "краевые случаи" являются самыми сложными для алгоритмов.

Dataroom создан для того, чтобы помочь разработчикам подготовить свои решения к реальному бою – с учетом всех нестандартных и критических сценариев, с которыми системы сталкиваются на фронте.

Сотрудничество с партнерами: доступ к боевым данным и совместная разработка ИИ

Украина открывает новый формат сотрудничества с международными партнерами – с возможностью тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. Для этого на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет безопасно работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов без прямого доступа к чувствительным базам, а также использовать постоянно обновляющиеся данные,.

Михаил Федоров Министр обороны Украины Мы предлагаем миру формат сотрудничества, которого не существовало раньше. Впервые в мире Украина открывает доступ к тренировке AI-моделей на основе реальных данных с поля боя Avengers Labs. Это совершенно новый уровень win-win-партнерства. Avengers Labs – украинская платформа для тренировки ИИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя. Платформа разработана Центром инноваций и развития оборонных технологий (ЦИРОТ) – той же командой, которая разработала боевую систему DELTA.

Говорится об уникальном массиве информации – миллионы кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже применяются для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе "Дельта".

Михаил Федоров Министр обороны Украины Мы имеем уникальный массив данных, которого нет ни у кого: миллионы аннотированных кадров из десятков тысяч боевых полетов. AI-платформа позволит партнерам безопасно тренировать свои модели на этих больших массивах фото- и видеоматериалов.

Такой подход рассматривается как следующий этап win-win сотрудничества: партнеры получают возможность обучать свои модели на данных современной войны, тогда как Украина – ускорение развития автономных систем и новые технологические решения для фронта. Также предполагается совместная аналитика, тренировки моделей и создание новых продуктов.



Михаил Федоров Министр обороны Украины Мы запустили платформу Test in Ukraine, где иностранные компании могут тестировать свои ИИ-технологии в условиях реальной войны и получать прямой фидбек от наших военных.

Среди примеров сотрудничества – работа компании Shield AI с украинским партнером над интеграцией автономной системы управления Hivemind в отечественные дроны.

Отдельно запущена инициатива Test in Ukraine, которая позволяет иностранным компаниям тестировать свои ИИ-решения в условиях, максимально приближенных к боевым, и получать прямую обратную связь от военных.

Михаил Федоров Министр обороны Украины Партнеры получают доступ к самым современным знаниям о войне будущего, а Украина – готовые технологические решения, которые спасают жизни на фронте. Мы готовы к совместной аналитике и созданию продуктов, которые будут определять стандарты безопасности в мире на десятилетия вперед.

Кроме того, Украина подписала с Германией первое соглашение об обмене оборонными данными. В его рамках планируется реализация совместных проектов, включающих анализ применения вооружения, обмен боевыми данными и совместные наработки в сфере оборонных технологий.