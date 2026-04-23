Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие в эфире 24 Канала Даниэль Ткие в эфире 24 Канала рассказал, что участники встречи говорили об усилении обороны Запада, давление на Россию и перспективу переговоров. В то же время, по его словам, серьезное движение в этом вопросе тормозит война США и Израиля против Ирана, которая оттянула на себя внимание мира.

Смотрите также В России уже бьют тревогу: экс-сотрудник СБУ раскрыл, какую серьезную проблему вызвала война

НАТО учится на войне в Украине

Одним из ключевых на конференции стало выступление председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Он дал понять, что войну России против Украины в Альянсе уже не воспринимают как отдельный кризис только для восточного фланга, а рассматривают как прямой урок для всего Запада, который заставляет быстрее пересматривать подходы к обороне, сдерживания и готовности к затяжному противостоянию.

Мир наблюдает и мир делает выбор. Война в Украине стала стратегическим сигналом тревоги для Запада. Это дало нам урок, который мы не можем позволить себе игнорировать,

– заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

На конференции говорили не только о переброске сил, но и о способности долго удерживать темп войны, когда решающими становятся боеприпасы, техническое обеспечение, логистика и подготовка. Евроатлантическое единство, о котором постоянно говорят союзники, должно переходить в конкретные способности, потому что без этого именно сдерживание будет оставаться лишь политической декларацией. Поэтому отдельный акцент сделали на укреплении оборонной промышленности, увеличении производства и более глубокой интеграции внутри евроатлантического пространства.

Сдерживание – это не только способность разворачивать силы. Это еще и способность обеспечивать выполнение ими задач в течение длительного времени. Но мы знаем, что время – это роскошь, которой у нас нет,

– подчеркнул он.

Для Украины этот акцент важен еще и потому, что война все больше влияет на то, как сам Запад оценивает собственную безопасность. На конференции говорили уже не только о помощи Киеву, но и о том, что без реального усиления оборонных возможностей НАТО эта война будет иметь значительно более широкие последствия для всей Европы.

Буданов о пределе компромисса

Даниэль Ткие рассказал, что на конференции много внимания было к выступлению Кирилла Буданова, которого спросили, допускает ли он возможности завершения войны через переговоры и как сейчас выглядит сам переговорный процесс.

Вниманию! Украина заявляет о готовности к новому раунду переговоров в любой момент. Владимир Зеленский отмечает, что Киев открыт к любому формату и готов встречаться на любой площадке, кроме России и Беларуси. Среди возможных локаций снова называют Турцию и страны Ближнего Востока.

Руководитель офиса президента дал понять, что никто не может быть уверенным в результате заранее, потому что есть украинская позиция, есть позиция России, есть интересы других мировых игроков, и все это придется как-то совместить. Проблема не в самой возможности договариваться, а в том, что каждая сторона пытается выжать для себя максимум.

Все пытаются удовлетворить свои максималистские запросы. И в этом есть проблема. Проблема заключается в том, как найти компромисс между этими всеми максималистскими запросами,

– сказал Буданов.

В то же время он дал понять, что вопрос не сводится только к тому, как остановить нынешнюю фазу войны. Для Украины не менее важно понять, как не допустить повторения такой же ситуации в будущем, потому что без этого любая договоренность не решит главной проблемы.

Вопрос глубже не только в тех событиях, которые происходят сейчас, а в том, как предотвратить повторение подобной ситуации. Как сделать такую конфигурацию, при которой повторение подобных событий станет просто нереальным,

– подчеркнул он.

Ткие добавил, что журналистам не удалось вытянуть из Буданова больше деталей о самих переговорах.

Война в Иране оттянула внимание от Украины

Даниэль Ткие сказал, что после разговоров с американскими журналистами, в частности с CBS News, услышал одну общую оценку: внимание мира заметно сместилось с Украины на Иран. Дональд Трамп сейчас занят именно этой войной, потому что ему надо как-то из нее выйти и не потерять остатки политического рейтинга. Поэтому разговор о серьезных переговорах по Украине фактически зависла, а параллельно начали распыляться и ресурсы, в частности после того, как США потратили значительное количество ракет.

Действительно изменился фокус внимания. Никаких переговоров серьезных никто не будет вести, пока продолжается война в Иране,

– сказал Ткие.

Он добавил, что именно поэтому киевская конференция по безопасности сейчас важна еще и тем, что помогает держать Украину на первых полосах западных медиа, пока другая война перетягивает на себя главное внимание. Дальнейшие шаги, по его словам, во многом будут зависеть от того, чем завершится война США и Израиля против Ирана.

Что известно о возможном возобновлении мирных переговоров?