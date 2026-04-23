Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє в ефірі 24 Каналу розповів, що учасники зустрічі говорили про посилення оборони Заходу, тиск на Росію і перспективу переговорів. Водночас, за його словами, серйозний рух у цьому питанні гальмує війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка відтягнула на себе увагу світу.

НАТО вчиться на війні в Україні

Одним із ключових на конференції став виступ голови Військового комітету НАТО, адмірала Джузеппе Каво Драгоне. Він дав зрозуміти, що війну Росії проти України в Альянсі вже не сприймають як окрему кризу лише для східного флангу, а розглядають як прямий урок для всього Заходу, який змушує швидше переглядати підходи до оборони, стримування і готовності до затяжного протистояння.

Світ спостерігає і світ робить вибір. Війна в Україні стала стратегічним сигналом тривоги для Заходу. Це дало нам урок, який ми не можемо дозволити собі ігнорувати,

– заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

На конференції говорили не лише про перекидання сил, а й про здатність довго втримувати темп війни, коли вирішальними стають боєприпаси, технічне забезпечення, логістика і підготовка. Євроатлантична єдність, про яку постійно говорять союзники, має переходити в конкретні спроможності, бо без цього саме стримування залишатиметься лише політичною декларацією. Через це окремий акцент зробили на зміцненні оборонної промисловості, збільшенні виробництва і глибшій інтеграції всередині євроатлантичного простору.

Стримування – це не лише здатність розгортати сили. Це ще й здатність забезпечувати виконання ними завдань протягом тривалого часу. Але ми знаємо, що час – це розкіш, якої у нас немає,

– наголосив він.

Для України цей акцент важливий ще й тому, що війна дедалі більше впливає на те, як сам Захід оцінює власну безпеку. На конференції говорили вже не тільки про допомогу Києву, а й про те, що без реального посилення оборонних можливостей НАТО ця війна матиме значно ширші наслідки для всієї Європи.

Буданов про межу компромісу

Данієль Ткіє розповів, що на конференції багато уваги було до виступу Кирила Буданова, якого спитали, чи допускає він можливості завершення війни через переговори і як зараз виглядає сам переговорний процес.

До уваги! Україна заявляє про готовність до нового раунду переговорів у будь-який момент. Володимир Зеленський наголошує, що Київ відкритий до будь-якого формату і готовий зустрічатися на будь-якому майданчику, окрім Росії та Білорусі. Серед можливих локацій знову називають Туреччину та країни Близького Сходу.

Керівник офісу президента дав зрозуміти, що ніхто не може бути впевненим у результаті наперед, бо є українська позиція, є позиція Росії, є інтереси інших світових гравців, і все це доведеться якось поєднати. Проблема не в самій можливості домовлятися, а в тому, що кожна сторона намагається витиснути для себе максимум.

Всі намагаються задовольнити свої максималістичні запити. І в цьому є проблема. Проблема полягає в тому, як знайти компроміс між цими всіма максималістичними запитами,

– сказав Буданов.

Водночас він дав зрозуміти, що питання не зводиться лише до того, як зупинити нинішню фазу війни. Для України не менш важливо зрозуміти, як не допустити повторення такої самої ситуації в майбутньому, бо без цього будь-яка домовленість не розв'яже головної проблеми.

Питання глибше не тільки в тих подіях, які відбуваються зараз, а в тому, як запобігти повторенню подібної ситуації. Як зробити таку конфігурацію, при якій повторення подібних подій стане просто нереальним,

– наголосив він.

Ткіє додав, що журналістам не вдалося витягнути з Буданова більше деталей про самі переговори.

Війна в Ірані відтягнула увагу від України

Данієль Ткіє сказав, що після розмов із американськими журналістами, зокрема з CBS News, почув одну спільну оцінку: увага світу помітно змістилася з України на Іран. Дональд Трамп зараз зайнятий саме цією війною, бо йому треба якось із неї вийти і не втратити залишки політичного рейтингу. Через це розмова про серйозні переговори щодо України фактично зависла, а паралельно почали розпорошуватися і ресурси, зокрема після того, як США витратили значну кількість ракет.

Дійсно змінився фокус уваги. Ніяких переговорів серйозних ніхто не буде вести, поки триває війна в Ірані,

– сказав Ткіє.

Він додав, що саме тому київська безпекова конференція зараз важлива ще й тим, що допомагає тримати Україну на перших шпальтах західних медіа, поки інша війна перетягує на себе головну увагу. Подальші кроки, за його словами, багато в чому залежатимуть від того, чим завершиться війна США та Ізраїлю проти Ірану.

