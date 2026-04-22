Відповідну інформацію повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".

Чи зустрінеться Путін із Зеленським?

За словами російського високопосадовця, Володимир Путін начебто готовий до потенційної зустрічі з Володимиром Зеленським. Але, на його думку, вона буде результативною лише на етапі "фіналізації домовленостей".

Москва не бачить з боку київського режиму політичної волі до врегулювання конфлікту,

– цитують його пропагандисти.