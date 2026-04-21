Про це російський диктатор повідомив в етері радіо "Спутник", передають росЗМІ.
Дивіться також Чи готова Росія відкрити другий фронт: в Центрі глобалістики оцінили ризики для країн Балтії
Що Путін сказав про фінал війни в Україні?
Один російський військовий під час розмови із Путіним в етері заявив про нібито очевидний для усіх сторін фінал війни, зокрема й для України.
Тоді як російський диктатор погодився із твердженнями співрозмовника, мовляв, в Україні просто "ще не знають, як це все оформити".
Втім, Путін все ж визнав, що ситуація на полі бою залишається важкою, назвавши бойові дії "надзвичайно складною та небезпечною річчю".
Ми знаємо, чим все закінчиться. Не будемо робити ніяких публічних заяв з цього приводу, а будемо просто реалізовувати й прагнути до тих цілей, які ми перед собою поставили. Упевнений, вони будуть досягнуті,
– сказав лідер Росії.
Важливо! Експерти ISW зазначають, що Росія намагається приховати реальний стан своєї економіки – мовиться про заниження свого дефіциту бюджету на 30 мільярдів доларів, тоді як реальний показник інфляції наближається до 15% замість офіційних 5,86%. Таким чином країна-агресорка прагне показати свою нібито міць та владу за столом переговорів.
Мирні перемовини сторін: що про це відомо?
Під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця постпреда США Теммі Брюс закликала сторони конфлікту сісти за стіл переговорів. Крім того, вона звернулась до союзників Росії із вимогою припинити підтримку воєнної машини Кремля.
Глава МЗС Андрій Сибіга 19 квітня повідомив про те, що Україна звернулась до Туреччини із проханням влаштувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Дипломат висловив сподівання, що Туреччина може відіграти тут свою роль і прискорити мирний процес.
Днем раніше очільник МЗС Росії повідомив, що відновлення мирних переговорів з Україною не є пріоритетом для Росії, однак додав, що Кремль позитивно реагує на можливість відновлення переговорного процесу в Стамбулі.