Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив 24 Каналу, що будь-які агресивні дії з боку Білорусі одразу відкриють можливість для України жорстко відповісти. Якщо білоруська чи російська піхота спробує прорвати кордон, то у відповідь одразу полетять FPV-дрони.

Яка ситуація на білоруському кордоні?

За словами "Флеша", Сили оборони мають достатньо розвідувальних даних для оцінки ситуації в Білорусі. Будь-яке пересування військ та розбудова інфраструктури одразу фіксується. Якщо там спробують здійснити напад, то про це буде відомо заздалегідь.

Також навряд чи варто очікувати повторення ситуації 2022 року, коли колони техніки пішли з території Білорусі. З появою FPV-дронів військова техніка на полі бою зазвичай живе лише кілька годин. Та й загалом українська армія готова до різних варіантів розвитку подій.

Фронт з Білорусі, я вважаю, може бути спробою відтягнути частину наших військ. Тоді доведеться певну кількість бригад перекинути на білоруський напрямок. Але колапсу не буде. Якщо хтось зараз думає, що у нас там пусті кордони зараз, то це велика помилка. У нас працюють там потужні хлопці з ДПСУ та інші військові підрозділи,

– зазначив "Флеш".

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді прямо сказав, що Україна атакуватиме у відповідь, якщо Білорусь спробує напасти на нашу державу. Перші 500 цілей для дронів вже перебувають "на олівці".

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення 20 травня заявив, що Росія розглядає варіант відкрити додатковий фронт на півночі України. Це можуть бути атаки з боку Білорусі або Брянської області. Військові контролюють та посилюють оборону на півночі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наразі не йдеться про повномасштабний наступ з боку Білорусі, як це було у 2022 році. Може бути загроза атак дронами або ДРГ. Утім, Росія досі не змогла переконати Білорусь повноцінно вступити у війну.