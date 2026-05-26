Про це йдеться в телеграм-каналі "Мадяра".

Дивіться також Білорусь звинувачує Україну в пусках дронів, нарахували аж 116 за тиждень: як відповіли в ДПСУ

Що сказав "Мадяр" про можливі удари по Білорусі?

Військовий передусім коментував агресивні заяви Росії, але згадав і Білорусь. Зокрема, попередив, що СБС завдадуть ударів дронами, якщо виникне така потреба.

Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні,

– написав він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Мадяр" висловився про заяви Лаврова щодо "системних ударів" по Україні, до яких нібито переходить Росія. Він нагадав, що Україна давно завдає системних ударів по російських НПЗ – і ворог це відчуває.

Роберт Бровді висміяв російські заяви в дусі "це ми били слабо, а тепер будемо сильно". Також він дав декілька порад. Українцям – максимально уважно ставитися до тривог.

А захисникам – демонтувати російський військово-промисловий комплекс, влаштувати окупантам ППОпад і "заколоти золоту нафтову антилопу, з-під копит якої безупинно карбуються золоті динари". Тобто знищити нафтову промисловість у Росії. І, звісно, збільшувати кількість ворожих втрат на полі бою, довівши їх до 40 – 50 тисяч на місяць.