Що кажуть у ДПСУ про нібито пуски безпілотників з України на Білорусь?

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу пояснив: це не що інше, як чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну. Мінськ просто перекидає відповідальність на Україну.

При цьому режим Лукашенка вкотре зазначає про відсутність загроз для України з боку Білорусі. Це ми вже чули неодноразово, це ми проходили і добре пам'ятаємо. Ще пролунало багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно Білорусь засобами ППО фіксує регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БпЛА. Тільки за останній тиждень нарахували 116,

– розповів речник.

Він поставив риторичне питання: скільки ж білорусам доводилося стримуватися, щоб мовчати про такі провокації українців.

"До того ж їхнє ППО, певно, може фіксувати лише українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не бачать", – додав Демченко.