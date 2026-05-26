Про це йдеться в телеграм-каналі президента України.

Навіщо Тихановська приїхала до Києва?

26 травня в столиці України відбувається саміт, який об'єднав 24 країни, передусім країни Європи.

Усі наші європейські сусіди представлені. Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви,

– наголосив Зеленський.