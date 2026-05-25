Деталі передає російське видання РБК. Цікаво, що, наприклад, у телеграм-каналі російського МЗС ще немає цієї інформації.

Що сказав Лавров Рубіо про удари по Києву?

Міністр закордонних справ Росії нібито зателефонував державному секретарю США Марку Рубіо.

Лавров довів до американської сторони інформацію про намір російських військових розпочати "системні та послідовні удари" по розташованих у Києві центрах ухвалення рішень та об'єктах, які використовують для потреб ЗСУ,

– цитує видання заяву МЗС.

За словами росіян, їхні удари мають стати "відповіддю на терористичні атаки київського режиму проти мирного населення і цивільних об'єктів на російській території".

