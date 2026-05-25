Про це повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова, передають пропагандисти ТАСС.

Що кажуть про удари у Росії?

Після одного з наймасовіших російських ударів по Києву ворог пригрозив новими атаками. Марія Захарова сказала, що "удари у відповідь" вже були та продовжаться надалі.

У російському МЗС також заявили, що найближчим часом оприлюднять спеціальну заяву. У ній терористи нібито звернуться із "попередженнями" до західного дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, що російське Міноборони підтвердило численні удари по Україні, зокрема комплексом "Орешник", завдані 24 травня. Однак росіяни цинічно заявили, що били нібито по "військових об'єктах".

Водночас вони назвали терор відповіддю на буцімто "терористичні атаки по цивільних об'єктах Росії".

