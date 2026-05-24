Відео, яке було знято у перші хвилини після жахливого терору росіян, показали у патрульній поліції України.

Що відомо про атаку на Черкаси?

У ніч на 24 травня російські війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа з 5 по 9 поверхи будинку.

На місце оперативно прибули патрульні поліцейські, рятувальники та медики. Правоохоронці разом з іншими екстреними службами евакуювали мешканців із пошкодженого будинку та допомагали ліквідовувати наслідки атаки. Також патрульні забезпечували безперешкодний проїзд спецтехніки, зокрема рятувальників, які гасили пожежі, до місця влучання та координували рух поблизу зони надзвичайної ситуації.

Травмованих мешканців передали медикам для надання необхідної допомоги.

Перші хвилини після атаки на Черкаси: дивіться відео

Відомо, що внаслідок російської атаки на Черкаси постраждали 11 осіб, з них – дві дитини. За інформацією ДСНС На місці події врятовано 9 осіб. Психологи надали допомогу 34 людям. Також було ліквідовано пожежу на площі 400 квадратних метрів. Сапери вже обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня Росія здійснила комбіновану масовану атаку на регіони України. Загалом окупанти запустили майже 700 засобів повітряного нападу, а головною ціллю ворога стала столиця України – Київ.

Протиповітряна оборона змогла показати успішну роботу та більшість дронів та ракет були знищені. Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що під час масованої атаки Росія випустила стільки ракет, що українська ППО не змогла перехопити всі цілі. Водночас захист від дронів "Шахед" спрацював ефективніше, ніж у середньому за останні місяці – понад 40% збито перехоплювачами.

Проте, на жаль, зафіксовані влучання. Зокрема, пошкоджено чимало цивільної інфраструктури. Кількість постраждалих лише у Києві складає понад 80 осіб, ще 2 людини загинули від рук росіян.