Про це 12 червня російський диктатор заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".
Що сказав Путін про своїх окупантів?
Путін каже, що російським ветеранам недостатньо пропонувати роботу у військкоматах. Адже, мовляв, у ворожому Міноборони є багато інших напрямів.
Зокрема, агресор реалізує низку програм, спрямованих на підтримку важкопоранених окупантів, щоб вони не випадали з повсякденного життя. Для цього нібито удосконалюватимуть систему навчання та підвищення кваліфікації загарбників.
За словами диктатора, російський уряд постійно працює над питаннями реабілітації, освіти, працевлаштування та наданням житла солдатам, що повернулись з фронту.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Насамкінець Путін заявив, що незабаром зустрінеться із начальником російського генштабу.