Про це 12 червня російський диктатор заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".

Що сказав Путін про своїх окупантів?

Путін каже, що російським ветеранам недостатньо пропонувати роботу у військкоматах. Адже, мовляв, у ворожому Міноборони є багато інших напрямів.

Зокрема, агресор реалізує низку програм, спрямованих на підтримку важкопоранених окупантів, щоб вони не випадали з повсякденного життя. Для цього нібито удосконалюватимуть систему навчання та підвищення кваліфікації загарбників.

За словами диктатора, російський уряд постійно працює над питаннями реабілітації, освіти, працевлаштування та наданням житла солдатам, що повернулись з фронту.

Насамкінець Путін заявив, що незабаром зустрінеться із начальником російського генштабу.