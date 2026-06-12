Попри це не треба забувати, що певної помилки допустилася й Україна. Як зауважив 24 Каналу заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар", спершу всі ми думали, що великі втрати змусять противника зупинитися, але це не так.

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Яким хитрим способом Росія хоче залучити людей до війська?

Україна – це цивілізована країна, де людське життя має велику цінність, але цього не скажеш про Росію. Тому думати, що противник, втративши у бою 100 тисяч, 200 тисяч чи навіть мільйон, – зупиниться – зовсім неправильно. Він не думає такими категоріями.

Для нього людське життя має цінність лише в економічному плані. Російське командування оцінює свої втрати лише з погляду того, скільки їм знадобиться витратити, щоб поставити у стрій ще 100 тисяч солдатів,

– зауважив військовий.

Однак стає прекрасно зрозуміло, що наслідки війни проникли в глибину російського суспільства. За останні місяці противник докладає дуже серйозних зусиль для поповнення резервів. Адже втрати перевищують рівень поповнення, який Росія може собі дозволити.

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"В хід йдуть різні трюки, які ми вже бачимо. Наприклад, взялися за студентів, а це дуже сумна й помилкова практика, бо студенти – це майбутнє нації, це майбутня інтелектуальна еліта. У Росії залучають до війни студента, який повчився лише 1-3 роки. Його кидають в окоп, хоча обіцяють посаду оператора БпЛА, але насправді через кілька тижнів він потрапить на штурм, на якому й загине", – підкреслив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Тобто зараз під виглядом вербування співробітників ІТ-компаній, під виглядом вербування чоловіків за кордон, кудись в Білорусь, Корею або в Китай, – вони намагаються будь-яким способом поповнити свої ряди "гарматним м'ясом".

У чому найбільше помилився Путін?

На думку військового, навіть такі хитрі методи нічого не принесуть Росії. Це стає зрозуміло, якщо згадаємо про часткову мобілізацію, яку оголосив Путін восени 2022 року

Диктатор пішов на такий непопулярний крок, щоб залучити людей. Путін зміг швидко наростити ударні можливості, підвищити щільність військ на фронті й почати потихеньку просуватися. Але сьогодні подібне рішення йому не допоможе.

Фактор часу, який є найважливішим фактором на війні, – вже втрачений. Ну поставить він зараз ще 200 тисяч людей, або навіть 500. Це створить нам певні проблеми, але у Путіна цих проблем буде ще більше,

– підкреслив військовий.

Він пояснив, що чим більше солдатів перебуває на одній ділянці фронту, тим легше їх уразити. Снаряд, який потрапляє у бліндаж, тепер знищуватиме не дві-три людини, а п'ять-шість солдатів противника. Також знадобиться вдвічі більше їжі, води, боєприпасів для того, щоб підтримувати таку ж інтенсивність бойових дій.

Дивіться, як чудово зараз розвивається ситуація з діпстрайками по НПЗ, по інфраструктурі, яка відповідає за транспортування, продаж нафти. Далі йдуть діпстрайки по об'єктах військово-промислового комплексу,

– додав "Цезар".

Ще один важливий фактор, який використовує Україна, – це знищення прифронтової логістики. Противнику дедалі складніше підвозити паливо, боєприпаси, проводити ротації. Великі втрати тільки посилюють усі проблеми. Як відомо, у противника на двох вбитих – один поранений. Тобто Путін перевершив так звані сумні "досягнення" попередньої війни.

Що каже Путін про хід війни з Україною?

Російський диктатор оприлюднив заяву після того, як до нього з відкритим листом звернувся Володимир Зеленський. У ній очільник Кремля відкинув пропозицію українського президента про мир і двосторонню зустріч. Путін цинічно заявив, що "не бачить у ній сенсу".

Наступного дня диктатор виступив зі своїм зверненням, яке в основному адресував російським окупантам на фронті. Він закликав їх "продовжувати працювати" й додав, що буцімто вся країна "ними пишається". Також Путін знову дорікнув Україні за те, що вона "перейшла до публічної дискусії".

Ще через деякий час про припинення війни висловився речник Володимира Путіна. Зі свого боку, Дмитро Песков назвав ще одну причину, чому бої нібито не можуть зупинитися. За його словами, атаки України по Криму "ускладнили спроби мирного врегулювання".