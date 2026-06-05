Про це він сказав 5 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Передає 24 Канал.

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Що каже Путін про можливу зустріч із Зеленськими?

Російський диктатор прокоментував пропозицію Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі на П. Однак, за словами Володимира Путіна, наразі він "не бачить у ній сенсу".

Натомість він відповів, що Києву потрібно "зупинити російський наступ", а Москві потрібні "домовленості". Крім того, за словами Путіна, до зустрічі з українським лідером мають бути знайдені рішення щодо врегулювання війни.

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