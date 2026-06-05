Про це передає 24 Канал.

Путін, зокрема, у відповідь на слова про час перебування при владі "рекомендував" Зеленському не боятися йти на вибори і не узурпувати владу.

Також, коментуючи згадку про вік, зазначив, що деякі світові лідери "старші", і головне не вік, а дієздатність.

Мені здається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції, і деякі старші за мене,

– заявив російський диктатор.

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Він згадав й про США. Сказав, що "не дуже зрозуміло, чому Зеленський відмовляє адміністрації Трампа в праві бути гарантом угод щодо України".

"Усі бачили, як Трамп "займався вихованням" Зеленського. Є ще над чим працювати, треба продовжувати", – зазначив російський президент, "подякувавши" Трампу.

У листі Зеленського Путін знайшов "елементи хамства", заявивши, що це спроба зірвати можливість особистої зустрічі.

Він додав, що поки "не бачить сенсу" зустрічатися з українським президентом.