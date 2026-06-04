Про це Дональд Трамп сказав під час розмови із журналістами 4 червня.

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Що сказав Трамп стосовно листа Зеленського до Путіна?

Дональд Трамп зазначив, що "було б чудово", якби Володимир Путін та Володимир Зеленський зустрілися б разом наживо.

Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити,

– сказав президент США, реагуючи на лист українського лідера до російського.

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Також Трамп заявив, що хоче, щоб Україна та Росія пішли на "певні компроміси", а також висловив упевненість, що "країни це зроблять".

"Я запропонував ці компроміси. І ми маємо багато що зробити. Ми хотіли б побачити двох найкращих людей (Володимира Зеленського та Володимира Путіна – 24 Канал), двох лідерів чудових країн", – зазначив американський лідер.

Він також наголосив, що за минулий місяць в Україні було вбито 25 тисяч людей, переважна більшість із яких були саме солдати.

Нагадаємо, 4 червня на сайті президента України з'явився відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. У документі український лідер запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів.

Згодом з'явилася також перша реакція російської сторони на цей документ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили лист Зеленського та цинічно додав, що президент України "може приїхати до Москви будь-якої миті", хоча в документі український лідер вказав, що переговори можуть відбуватися лише у нейтральних країнах.

Пізніше видання "РБК-Україна", з посиланням на джерела, написала, що ідея написати листа з'явилася у Зеленського напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. Також на президента вплинули деякі нещодавні зустрічі у Європі.