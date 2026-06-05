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Як Путін відреагував на лист Зеленського?

Він присвятив цьому 9 хвилин, і його заяви були суперечливі.

З одного боку, господар Кремля не бачить сенсу в зустрічі із Зеленським, мовляв, "хамський" лист створив умови, щоб ця зустріч стала неможливою. Хоча Путін нібито ніколи не відмовлявся зустрічатися з українським президентом.

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З іншого боку, Путін вважає, що Київ хоче зустрічі лідерів, щоб зупинити просування Москви. А тому він звернувся до військових.

Не до авторів цього листа, не до любителів епістолярного жанру, а до наших бійців на лінії бойового зіткнення. І от звертаючись до них, я хочу сказати: товариші солдати та матроси, товариші старшини та мічмани, товариші офіцери, адмірали та генерали! Вся країна дивиться на вас, вся країна пишається вами і сподівається на вас. Працюйте, браття!

– висловився диктатор.

Путін звернувся до російських військових після листа Зеленського: дивіться відео

Слід сказати, що до "солдатів і матросів" він звертається чи не кожного 9 травня.

Також диктатор дорікнув Україні, що та вирішила "перейти до публічної дискусії, і це зовсім неправильно". І заявив, нібито "Зеленський через одного російського бізнесмена попросив нещодавно про зустріч".

Сам Зеленський сказав, що реакція Путіна слабка. Український президент погодив нові операції СБУ проти Росії.