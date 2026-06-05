Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про реакцію Путіна на відкритий лист?

Він назвав реакцію росіян слабкою.

На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше,

– сказав Зеленський.

Лідер держави подякував усім, хто допомагає Україні та хто хоче реального миру.

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Він повідомив, що погодив Службі безпеки України нові операції проти Росії.

"ЦСО "А" – номер один по ураженнях ворога на фронті. з початку року результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність", – додав Зеленський.