Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский о реакции Путина на открытое письмо?

Он назвал реакцию россиян слабой.

К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивые. Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше,

– сказал Зеленский.

Лидер государства поблагодарил всех, кто помогает Украине и кто хочет реального мира.

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