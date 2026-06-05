Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Получала ли Россия письмо Зеленского?

Министр иностранных дел этой страны говорит, что нет.

Россия по дипломатическим каналам не получала ни одного письма Зеленского,

– сказал Лавров.