Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Чи отримувала Росія листа Зеленського?

Міністр закордонних справ цієї країни каже, що ні.

Росія по дипломатичних каналах не отримувала жодного листа Зеленського,

– сказав Лавров.

Згодом ТАСС навело слова речника Путіна Дмитра Пєскова. Той закликав дочекатися, доки Путін дасть оцінку листу Зеленського – диктатору нібито вже доповіли про лист українського президента.

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Але "Росія не має офіційних каналів спілкування з Україною", сказав він раніше.

Цікаво, що вдень 5 червня Пєсков говорив про реакцію господаря Кремля так: "Не будемо забігати наперед".

Також, за його словами, Путіну доповіли про реакції світових лідерів на лист Зеленського.

Іще Пєсков припускав, що "тема листа Зеленського" фігуруватиме в зверненні Путіна на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ).

Що за відкритий лист Путіну написав Зеленський?

Увечері 5 червня лист з'явився на сайті Офісу Президента. На сайті МЗС України є і версія російською мовою.