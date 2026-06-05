Ведь в письме Зеленский рассказал о реальной ситуации на фронте и все проблемы, к которым привела так называемая "сво". Специально для 24 Канала эксперты разобрали, к кому на самом деле обращался Зеленский в письме и почему он стал гениальным решением.

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На кого направлено письмо Зеленского?

По мнению майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, письмо Владимира Зеленского адресовано Владимиру Путину на самом деле имеет две целевые аудитории, одна из которых – рядовые россияне. Ведь в словах украинского президента много месседжей о том, что теперь война на территории России, что только усиливает массовое недовольство среди россиян.

Кремль все равно замеряет общественный резонанс, настроения среди людей. Они все это хорошо чувствуют, видят и реагируют, потому что без поддержки гражданского населения невозможно долго вести войну. Потому что Россия еще все же не Северная Корей,

– отметил Ткачук.

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Вторая целевая аудитория – украинцы. Этим письмом Владимир Зеленский показал, что не боится прямо предлагать практические вещи в контексте мирных переговоров, а также не боится демонстрировать силу и возможности Украины.

Также это письмо показывает международным партнерам, что Украина не отказывается от переговорного процесса и сигнализирует о том, чтобы союзники помогли дожать Путина к миру.

Мало просто написать Путину, наоборот слова Зеленского больше разозлят диктатора. Ведь публично показывает поражения путинского режима: дипстрайки, продвижение ВСУ на фронте,

– сказал офицер ВСУ.

Однако интересно, заставит ли это российские элиты задуматься. Возможно, они придут к Путину и выразят свое недовольство. Ведь говорят, что в этом году российский диктатор уже собирал олигархов и просил их помочь российскому бюджету и профинансировать войну.

Обратите внимание! Дональд Трамп отреагировал на обращение Владимира Зеленского к Путину. Президент США выразил мнение, что украинский и российский лидеры должны сесть за стол переговоров и встретиться лично.

Что россиянам показало письмо Зеленского: смотрите видео

Почему открытое письмо к Путину стало гениальным ходом?

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что обращение Президента Украины было чрезвычайно точно сформолировано и удачно написано. Особенно эффектно письмо выглядело на фоне атаки по Санкт-Петербургу, которая произошла фактически перед началом экономического форума.

Российская пропаганда традиционно пытается объяснить события необходимостью продолжения так называемой "СВО". Однако это противоречит здравой логике, ведь именно присутствие российских войск на территории Украины является причиной, почему война вернулась в Россию.

В своем письме Зеленский обращался не только к Путину, но и к российским элитам и миллионам граждан страны-агрессора, которые уже чувствуют последствия войны. Один из главных месседжей украинского президента – Москва должна вывести войска с нашей территории и тогда удар по России прекратятся.

Зеленский в письме фактически сказал: войну закончить просто. Вам не нравится, что вас бомбят в Туапсе, Петербурге, Москве, Перми, Курской области, Краснодарском крае или Ростове? Смотрите, все просто. Я прямо сейчас готов,

– отметил политтехнолог.

По его словам, благодаря этому письму российская аудитория должна увидеть прямую связь между действиями Путина и проблемами, которые у них возникли из-за войны.

Также Украина удачно подобрала время для публикации этого послания – именно после удара по Петербургу, когда российская элита собралась на форуме и ждала выступления диктатора.

"Элита обязательно все это прочитает, потому что письмо написано очень удачно и сформулировано очень точно. От него нельзя отвернуться", – подчеркнул Шейтельман.

По его словам, в этом и есть ключевая сила хода. Ведь после феерического удара по Перербургу, Зеленский нанес политическое давление и обратился не только к Путину, но и ко всем тем, кто сидит рядом с ним и видит последствия его решений.

Как Зеленский снова перехитрил Путина: смотрите видео

По каким трем самым большим страхам диктатора ударил Зеленский?

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак предположил, что из-за внезапного появления письма Зеленского, вероятно, спичрайтерам российского диктатора придется быстро реагировать и переписывать его речь на Петербургском международном экономическом форуме.

Возможно, в своей речи на ПМЭФ Путин может быть призыв к миру, но Зеленский эту инициативу своим письмом уже перехватил.

У Путина есть три страха, и все три были изложены в этом письме,

– отметил председатель правления Института мировой политики.

По его словам, первый страх диктатора – неконтролируемая Россия, когда внутри нее происходят определенные процессы. Второй – старость, на что напрямую указал Зеленский. Третий – субъектность Украины.

Президент Украины в открытом обращении отметил, что Путин находится у власти уже 26 лет, к тому же почти половина этого времени пришлась на войну против Украины. Зеленский напомнил, что история неоднократно демонстрировала: когда Россия истощается, то в стране начинаются существенные изменения.

Важно! Путин ознакомился с письмом Зеленского. Однако заявил, что "не видит смысла" во встрече с украинским президентом. Вместо этого он ответил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а Москве нужны "договоренности".

Сейчас россияне все больше ощущают на себе последствия войны. Сейчас украинские беспилотники достигают все более отдаленных регионов, даже Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время в стране углубляются экономические проблемы, растет дефицит топлива, из-за чего гражданам вводят все больше ограничений. Конечно, это утомляет российское население и может иметь негативные последствия для главы Кремля.

Какие главные страхи диктатора: смотрите видео

О чем говорится в письме?