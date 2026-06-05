Ці заяви прозвучали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 5 червня, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін про війну?

За словами Путіна, закінчення повномасштабного збройного конфлікту "є неминучим", але повністю прив'язане до планів Москви. Росія прагне виконати всі поставлені завдання.

Бойові дії колись завершаться, і завершаться після того, як Росія досягне поставлених перед собою цілей,

– заявив президент країни-терористки.

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Зокрема, Росія добиватиметься "денацифікації" України.

Путін також не забув повихвалятися надуманими "успіхами" Росії. За його словами, з 1 квітня так звана "ЛНР" нібито повністю контролюється російськими військами, а з "ДНР" під контролем Києва залишається менше ніж 15%.

"Працюйте, браття", – звернувся диктатор до російських окупантів.

До слова, раніше Путін заявив, що окупаційна армія нібито захопила 2,44 мільйона квадратних кілометрів України. А це щонайменше вчетверо більше всієї її території. При цьому у розшифровці на сайті Кремля з путінських слів залишили лише "2440 квадратних кілометрів".

Путін також додав, що російські війська начебто щодня просуваються на всіх напрямках фронту.

Водночас на російського диктатора ніяк не подіяв лист Зеленського. Як зауважив президент України, Росія продовжує обирати війну. На тлі цього Зеленський погодив нові удари по країні-агресорці.