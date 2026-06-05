Відповідну заяву диктатор зроби під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Що заявив Путін на зустрічі?

Володимир Путін заявив, що російські війська, мовляв, щодня просуваються на всіх напрямках фронту. Водночас він приписав окупантам захоплення території, площа якої більш ніж учетверо перевищує розміри усієї України.

Останнім часом, не буду зараз називати кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль,

– бреше він.

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Площа України в міжнародно визнаних кордонах становить близько 603,6 тисячі кілометрів. У розшифровці на сайті Кремля з цих слів прибрали слово "тисяч", залишивши формулювання про "2440 квадратних кілометрів".

Видання також наводить слова російського диктатора про встановлення повного контролю над усією Луганською областю та продовження просувань у Донецькій області, де Україна вже нібито контролює менше 15% території.

За його словами, Росія утримує приблизно 80% Запорізької області, а бойові дії й "просування" нібито тривають щодня. Натомість за оцінками аналітиків, окупанти навпаки здебільшого навіть втрачали раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що слова Путіна про ситуацію на Запоріжжі вчергове не відповідають дійсності, а окупантине контролюють повністю навіть лівобережну частину