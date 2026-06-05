Эти заявления прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин о войне?

По словам Путина, окончание полномасштабного вооруженного конфликта "неизбежно", но полностью привязано к планам Москвы. Россия стремится выполнить все поставленные задачи.

Боевые действия когда-то завершатся, и завершатся после того, как Россия достигнет поставленных перед собой целей,

– заявил президент страны-террористки.

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В частности, Россия будет добиваться "денацификации" Украины.

Путин также не забыл похвастаться надуманными "успехами" России. По его словам, с 1 апреля так называемая "ЛНР" якобы полностью контролируется российскими войсками, а из "ДНР" под контролем Киева остается менее 15%.

"Работайте, братья", – обратился диктатор к российским оккупантам.

К слову, ранее Путин заявил, что оккупационная армия якобы захватила 2,44 миллиона квадратных километров Украины. А это как минимум вчетверо больше всей ее территории. При этом в расшифровке на сайте Кремля из путинских слов оставили только "2440 квадратных километров".

Путин также добавил, что российские войска якобы ежедневно продвигаются на всех направлениях фронта.

В то же время на российского диктатора никак не подействовало письмо Зеленского. Как отметил президент Украины, Россия продолжает выбирать войну. На фоне этого Зеленский согласовал новые удары по стране-агрессору.