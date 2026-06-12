Таку думку 24 Каналу висловив заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар", зауваживши, що кровопролитна війна є дуже важка як для народу України, так і для народів Росії. Невдовзі вона викличе незадоволення всередині країни-агресорки.

До теми Ключовий фактор упущено, – у Легіоні "Свобода Росії" розкрили стратегічний промах Путіна

Хто може спровокувати зміни у Росії?

Заведено вважати, що тригером для змін, трансформації стануть російські еліти. Насправді сьогодні їх все влаштовує, вони не готові кардинально втручатися у ситуацію.

"Я вважаю, що божевільне продовження цієї війни викликатиме запит на кардинальні зміни не в еліт, а в суспільства", – наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Хто може збунтуватися проти Путіна: дивіться відео

Очевидно, що в українців ще є запас потужності. Звісно, суспільство втомлюється від війни, адже її тягар є надзвичайно великим. Але резерви, віра в перемогу – досі зберігається.

А найголовніше, якщо ми подивимося на те, що відбувається, то побачимо, що противник, попри те, докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менше результатів. Досить скоро він підійде до стану, коли будь-які намагання вже не приноситимуть якихось результатів,

– підкреслив військовий.

Кожен обстріл великих міст обходиться Путіну у сотні мільйонів доларів. Це гроші, які просто викидають на вітер. Кількість штурмів не призводить до підвищення темпів просування, а противник зазнає дедалі більше втрат.

Відповідно до статистики, противник в результаті одного штурму захоплює 20 сотих землі. Але заради цього він втрачає 6 людей, тобто ціле відділення. Такими темпами Росії знадобляться роки й мільйони людей для того, щоб захопити залишки Донецької області.

Яких ще втрат зазнала Росія у війні?

Україна продовжує завдати ударів по території країни-агресорки, призводячи до великих втрат грошей та спроможностей. Так 11 червня дрони атакували Краснодарський край та уразили нафтопереробний завод "Афіпський". Це великі підприємства перекачує 6 мільйонів тонн нафти за рік, чим наповнює російський бюджет і забезпечує окупаційне військо.

Під окупованим Армянськом Сили росіяни накопичили вантажівки з паливом та боєприпасами. Втім Сили оборони знали про плани ворога й завдали удару по скупченню техніки. За словами військових, мовилось про колону з 50 машин, частину з них знищили.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у травні 2026 року українські військові знищили близько 180 тисяч російських цілей. Також збільшилась кількість збитих "Шахедів", позицій операторів БпЛА. Важливо, що зросли мідлстрайки. Внаслідок цих атак Сили оборони завдали ударів по 414 ворожих штабах, пунктах управліннях і районах зосередження.