Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти були під ударом?

За даними Генштабу, у Краснодарському краї атакували нафтопереробний завод "Афіпський", який є одним із найбільших подібних об'єктів, розташованих на півдні Росії. Зазначають, що внаслідок удару на місці виникла пожежа.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищезгадане підприємство переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє дизельне пальне, бензин, мазут та інші нафтопродукти. Також було гучно на окупованих територіях.

Повідомляють, що у Севастополі завдали удару по об'єкту, де росіяни збирали та споряджали морські безекіпажні катери для використання в Чорному морі. Крім того, у Криму атакували склад безпілотників поблизу села Григорівка.

Крім вищезгаданого, під удар потрапили й російські пункти управління в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська. Окремо повідомили про ураження пункту управління біля Новоандріївки.

Водночас українські військові атакували місце базування підрозділу безпілотників окупантів поблизу Довжанська у Луганській області та майстерню з виробництва і ремонту дронів у районі Авдіївки Донецької області.

Що раніше атакували у Росії?

До цього українські крилаті ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти до російських "Шахедів", "Іскандерів" і "Калібрів". Цей об'єкт розташований за 900 кілометрів від лінії фронту.