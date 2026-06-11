Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты подверглись удару?

По данным Генштаба, в Краснодарском крае был атакован нефтеперерабатывающий завод "Афипский", который является одним из крупнейших подобных объектов, расположенных на юге России. Отмечается, что в результате удара на месте возник пожар.

Согласно обнародованной информации, вышеупомянутое предприятие перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензин, мазут и другие нефтепродукты. Также было шумно на оккупированных территориях.

Сообщается, что в Севастополе нанесли удар по объекту, где россияне собирали и оснащали морские беспилотные катера для использования в Черном море. Кроме того, в Крыму атаковали склад беспилотников вблизи села Григоровка.

Помимо вышеупомянутого,, под удар попали и российские пункты управления в районах Давыдовского,, Новознаменки,, Бахмута,, Селидового и Покровска. Отдельно сообщили о поражении пункта управления вблизи Новоандреевки.

В то же время украинские военные нанесли удар по месту базирования подразделения беспилотников оккупантов вблизи Должанска в Луганской области и по мастерской по производству и ремонту дронов в районе Авдеевки в Донецкой области.

Что раньше атаковали в России?