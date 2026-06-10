Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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Что сообщил президент?

Президент подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по российским военным объектам и предприятиям нефтяной отрасли. Он также выразил благодарность украинским военным за результативное выполнение таких операций.

В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет,

– подтвердил он.

Более того, по его словам, поразили и нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе, который расположен более чем в 900 километрах от линии фронта. За подобную операцию президент поблагодарил ССО, СБС и ГУР МО.

"Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 километров. Спасибо всем, кто бьется и работает ради Украины", – резюмировал Владимир Зеленский.

Какую информацию сообщили в Генштабе?