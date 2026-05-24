Деталі масованої комбінованої атаки Росії на регіони України розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Які особливості атаки 24 травня?

У ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив близько 600 ударних дронів та понад 80 ракет різних типів. Основним напрямком удару стала столиця України – Київ.

За словами Ігната, під час атаки російська армія втретє використала балістичну ракету середньої дальності, яку в Росії називають "Орешник". Він зазначив, що застосування такого озброєння має насамперед психологічний та демонстративний характер. За його словами, Кремль намагається не лише тиснути на Україну, а й демонструвати готовність використовувати подібну зброю перед західними партнерами.

Під час атаки російські війська застосували широкий арсенал озброєння:

аеробалістичні ракети "Кинджал",

ракети "Циркон",

крилаті ракети,

балістичні ракети.

За словами представника Повітряних сил, особливістю обстрілу стала велика кількість швидкісних цілей, які рухалися по балістичній траєкторії. За попередніми оцінками, росіяни випустили до 30 балістичних ракет та понад 50 крилатих. Значну частину ворожих цілей українські сили ППО змогли збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби.

Юрій Ігнат також повідомив, що українська розвідка та військове командування заздалегідь фіксували активність російської стратегічної авіації та мали попередження про можливу масовану атаку. Завдяки цьому населення вчасно отримало сигнали повітряної тривоги та змогло перейти до укриттів.

За словами Ігната, нинішній удар за масштабами та тактикою нагадував атаку 14 травня, однак цього разу Росія додатково застосувала балістичну ракету середньої дальності, що стало ще одним елементом залякування.

Нагадаємо, що Україна терміново скликає Радбез ООН через масований удар по Києву. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають дати рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність успіхів на фронті терором проти цивільних.