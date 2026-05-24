Детали массированной комбинированной атаки России на регионы Украины рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Какие особенности атаки 24 мая?

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил около 600 ударных дронов и более 80 ракет различных типов. Основным направлением удара стала столица Украины – Киев.

По словам Игната, во время атаки российская армия в третий раз использовала баллистическую ракету средней дальности, которую в России называют "Орешник". Он отметил, что применение такого вооружения имеет прежде всего психологический и демонстративный характер. По его словам, Кремль пытается не только давить на Украину, но и демонстрировать готовность использовать подобное оружие перед западными партнерами.

Во время атаки российские войска применили широкий арсенал вооружения:

аэробаллистические ракеты "Кинжал",

ракеты "Циркон",

крылатые ракеты,

баллистические ракеты.

По словам представителя Воздушных сил, особенностью обстрела стало большое количество скоростных целей, которые двигались по баллистической траектории. По предварительным оценкам, россияне выпустили до 30 баллистических ракет и более 50 крылатых. Значительную часть вражеских целей украинские силы ПВО смогли сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка и военное командование заранее фиксировали активность российской стратегической авиации и имели предупреждения о возможной массированной атаке. Благодаря этому население вовремя получило сигналы воздушной тревоги и смогло перейти в укрытия.

По словам Игната, нынешний удар по масштабам и тактике напоминал атаку 14 мая, однако на этот раз Россия дополнительно применила баллистическую ракету средней дальности, что стало еще одним элементом запугивания.

Напомним, что Украина срочно созывает Совбез ООН из-за массированного удара по Киеву. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте террором против гражданских.