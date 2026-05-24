Після ночі повітряного терору українська сторона негайно звернулася із проханням провести термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі "Х".

Дивіться також Росіяни прямим влучанням ракети знищили один із підрозділів ДСНС у Києві

Що відомо про скликання негайного засідання Радбезу ООН?

Міністр повідомив, що доручив українським місіям при міжнародних організаціях максимально використовувати багатосторонні механізми у відповідь на ракетну атаку Росії по Києву.

За його словами, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають дати рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність успіхів на фронті терором проти цивільних.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Він також зазначив, що Путін прагне залякати Україну, атакуючи цивільну інфраструктуру та знищуючи житлові будинки, школи, музеї та об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, російський диктатор намагається залякати світ, запускаючи балістичні ракети середньої дальності по мирних містах.

Сибіга наголосив, що ця ситуація потребує сильної та скоординованої реакції міжнародної спільноти. Він закликав партнерів до рішучих спільних дій, спрямованих на стримування Росії та досягнення справедливого і тривалого миру.