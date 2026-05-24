Наслідки російського терору на Київщині показали кореспонденти Суспільного.

Які наслідки удару ворожого "Орешника"?

У ніч на 24 травня російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності "Орешник" як частину масованого комбінованого удару по Україні. Відомо, що пуск БРСД здійснювався з району Капустин Яр в Астраханській області Росії.

Близько 1:30 ночі ракета влучила по Білій Церкві на Київщині. Пізніше Повітряні сили ЗСУ підтвердили факт застосування цього типу озброєння. За даними місцевої влади, у Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження гаражного кооперативу та будівлі підприємства.

Унаслідок влучання виникла пожежа, згоріли щонайменше три гаражі. Над ліквідацією наслідків працювали рятувальники ДСНС. За офіційними даними, постраждалих немає.

Загалом унаслідок обстрілів області загинули дві людини, ще вісім отримали поранення, серед них – немовля. Екстрені служби працювали на десятках локацій, ліквідовуючи наслідки ударів по цивільній інфраструктурі у різних куточках регіону.

Масована атака на Україну 24 травня

Нагадаємо, що Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Відомо, що застосували майже 700 повітряних цілей. Зокрема, 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Протиповітряна оборона змогла знищити 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

44 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр";

549 ворожих БпЛА різних типів.

На жаль, зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час масованої атаки вночі 24 травня російські війська спрямували одразу три ракети проти об'єкта водопостачання, а також застосували ракету "Орешник".

До слова, в інших регіонах також фіксували наслідки російського терору. Зокрема відомо, що на Полтавщині безпілотники атакували Миргородський район. Там під ударом опинилося промислове підприємство на якому виникла пожежа. Рятувальники змогли оперативно ліквідувати займання.