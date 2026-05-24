Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Повітряних силах зазначили, що в ніч на 24 травня (з 18:00 23 травня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА, а також ракети повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару цього разу був Київ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська область, Росія);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску – Липецька область, Росія);

3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська область, Росія);

30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

54 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр" (райони пусків – Вологодська, Курська область, Росія, акваторія Чорного моря);

600 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражувальні боєприпаси "Бандероль", дрони-імітатори типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

44 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр";

549 ворожих БпЛА різних типів.



Робота ППО вночі 24 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються,

– зазначили у Повітряних силах.

Також за попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", – резюмували військові.