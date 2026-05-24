У Кіровоградській області, за даними ОВА, вже відомо про наслідки. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Крилаті ракети, БпЛА та "Орешник" загрожують Україні: де зараз найбільш небезпечно

У яких містах України були вибухи під час масованої атаки 24 травня?

Одразу на початку доби 24 травня ворог розпочав масовану атаку на Україну. Російська армія застосувала цілу низку видів озброєнь – ударні БпЛА, балістичні ракети, крилаті ракети, аеробалістичні "Кинджали", а також "Циркони". У кількох містах прогриміли вибухи.

На Хмельницьку область, за даними моніторів, летіли "Кинджали". У Старокостянтинові, як писали місцеві спільноти у телеграмі, чули вибухи.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Серія вибухів прогриміла у Черкасах. Туди летіли безпілотники, а також через Черкаську область летіли різні ракети, тож активно працювали сили Протиповітряної оборони.

І у Кропивницькому чули багато вибухів. Дрони та ракети загрожували регіону всю ніч. Місцева влада повідомила, що внаслідок російської атаки безпілотниками в одному з будинків Великовисківської громади виникла пожежа.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак на українські території ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Яке місто постраждало найбільше?

Найпотужнішого удару цієї ночі зазнав Київ. Десятки дронів летіли на столицю, балістика та всі інші можливі ракети з різних напрямків, часто одночасно з усіх боків атакуючи місто.

Вже є інформація про численні наслідки влучань та падінь уламків фактично у всіх районах столиці. Пошкоджені будинки, виникли пожежі, постраждали люди. На момент публікації атака ще триває.