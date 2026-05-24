В Кировоградской области, по данным ОВА, уже известно о последствиях. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

В каких городах Украины были взрывы во время массированной атаки 24 мая?

Сразу в начале суток 24 мая враг начал массированную атаку на Украину. Российская армия применила целый ряд видов вооружений – ударные БпЛА, баллистические ракеты, крылатые ракеты, аэробаллистические "Кинжалы", а также "Цирконы". В нескольких городах прогремели взрывы.

На Хмельницкую область, по данным мониторов, летели "Кинжалы". В Староконстантинове, как писали местные сообщества в телеграме, слышали взрывы.

Серия взрывов прогремела в Черкассах. Туда летели беспилотники, а также через Черкасскую область летели различные ракеты, поэтому активно работали силы противовоздушной обороны.

И в Кропивницком слышали много взрывов. Дроны и ракеты угрожали региону всю ночь. Местные власти сообщили, что в результате российской атаки беспилотниками в одном из домов Великовисковской общины возник пожар.

Какой город пострадал больше всего?

Самый мощный удар этой ночью был нанесен по Киеву. Десятки дронов летели на столицу, баллистика и все другие возможные ракеты с разных направлений, часто одновременно со всех сторон атакуя город.

Уже есть информация о многочисленных последствиях попаданий и падений обломков фактически во всех районах столицы. Повреждены дома, возникли пожары, пострадали люди. На момент публикации атака еще продолжается.