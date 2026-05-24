Про це повідомили у Черкаській ОВА.
Дивіться також На Київ летіла балістика і дрони, цілей були – сотні, – Кличко
Що відомо про російську атаку?
На Черкащині в ніч на 24 травня сили ППО збили 8 російських ракет та 22 ворожих безпілотники. В обласному центрі дрон вгатив по багатоповерхівці внаслідок чого почалася пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи.
Наслідки ворожої атаки на Черкащині / Фото Черкаська ОВАХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Через російську атаку поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини. Більшості медики допомогли на місці, але 3 мешканців госпіталізували.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,
– заявили у Черкаській ОВА.
Також у Золотоніському районі російська крилата ракета пошкодила неробочу ферму. Постраждалих, на щастя, немає.