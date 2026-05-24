Про це повідомили у Черкаській ОВА.

Дивіться також На Київ летіла балістика і дрони, цілей були – сотні, – Кличко

Що відомо про російську атаку?

На Черкащині в ніч на 24 травня сили ППО збили 8 російських ракет та 22 ворожих безпілотники. В обласному центрі дрон вгатив по багатоповерхівці внаслідок чого почалася пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи.

Наслідки ворожої атаки на Черкащині / Фото Черкаська ОВА

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Через російську атаку поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини. Більшості медики допомогли на місці, але 3 мешканців госпіталізували.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,

– заявили у Черкаській ОВА.

Також у Золотоніському районі російська крилата ракета пошкодила неробочу ферму. Постраждалих, на щастя, немає.