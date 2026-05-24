Про кількість запущених повітряних цілей та ситуацію в місті детальніше розповів Віталій Кличко в коментарі для РБК-Україна.

Як мер прокоментував комбінований обстріл Києва?

За словами міського голови, столиця зазнала масованої атаки – місто обстріляли десятками ракет і сотнями ворожих дронів. Відомо про 21 постраждалого, а також 1 загиблого внаслідок атаки.

Віталій Кличко повідомив, що на кожному місці влучань розгортають оперативні штаби, тим часом міська влада збирає дані про пошкодження.

Варто зауважити, що під обстрілом опинилися, зокрема, Шевченківський, Оболонський, Подільський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський райони міста. Лук'янівський ринок вигорів після нічних "прильотів" по Києву. Постраждали також "МакДональдз", який розташований поруч, та ТЦ "Квадрат".

Де ще були вибухи цієї ночі та які наслідки?

На Черкащині ППО та мобільні вогневі групи знешкодили 8 ракет і 22 дрони ворога. Проте в обласному центрі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку – загорілися квартири з 5-го по 9-й поверх, пожежу ліквідовано.

Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей, трьох госпіталізували. Також в інших регіонах фіксували вибухи: на Хмельниччині, зокрема в Старокостянтинові, повідомляли про роботу ППО, у Кропивницькому теж відбивали атаки дронів і ракет. Там пошкоджено 16 будинків.

Загалом же моніторингові канали також повідомляли про ймовірне застосування ракети "Орешник" у районі Білої Церкви.